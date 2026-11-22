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विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर और संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा, बैक पेपर और अंक सुधार के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के पात्र छात्र-छात्राओं को भी कोर्स सेलेक्शन और परीक्षा फॉर्म भरना होगा। पहले समर्थ पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 24 नवंबर कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दें और निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराएं। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क और अन्य देय शुल्क समर्थ पोर्टल के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। वहीं, महाविद्यालयों को जमा किए गए शुल्क की रसीद की सत्यापित प्रति 25 नवंबर तक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार मौर्य ने विद्यार्थियों को कोर्स सेलेक्शन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा फॉर्म भरने के बाद कोर्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।