Balrampur News: बैंक हड़ताल से 20 करोड़ का कारोबार प्रभावित

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पांच दिन बैंकिंग कार्य किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल का असर जिले में भी दिखा। नगर के तुलसीपुर मार्ग स्थित एलडीएम कार्यालय के इंडियन इलाहाबाद बैंक के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। डिप्टी एलडीएम अजय कुमार, शाखा प्रबंधक राजकुमार मीना, सीताराम यादव, संदीप और राजेश समेत अन्य कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल रहे। नगर स्थित स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों की शाखाओं में भी ताले लगे रहे।डिप्टी एलडीएम अजय कुमार और शाखा प्रबंधक राजकुमार मीना ने बताया कि देशभर के बैंक कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन ही बैंकिंग कार्य किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग के समर्थन में जिले के बैंक कर्मियों ने भी देशव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया। सभी सरकारी बैंकों में एक साथ कामकाज ठप होने से खाताधारकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।समाजसेवी महेंद्र तिवारी और रवींद्र कमलापुरी ने बताया कि हड़ताल की पूर्व सूचना नहीं होने के कारण जरूरी काम से बैंक पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। घुघुलपुर की राजरानी ने बताया कि उन्हें पांच हजार रुपये निकालने थे। इसके लिए 30 रुपये किराया खर्च कर बैंक पहुंचीं, लेकिन वहां ताला लगा मिला। गोविंदपुर की मनिका ने कहा कि यदि पहले सूचना होती तो वह बैंक नहीं आतीं।एलडीएम अमित कुमार ने बताया कि बैंक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हुई है।दो दिन और परेशान होंगे खाताधारकशुक्रवार को बैंकों में कामकाज बंद रहने के बाद अब दूसरा शनिवार और रविवार होने के कारण अगले दो दिन भी बैंक बंद रहेंगे। इससे खाताधारकों को नकदी की जरूरत पूरी करने में परेशानी हो सकती है। व्यापारी नेजा संजय शर्मा ने कहा कि तीन दिन लगातार बैंक बंद रहने से छोटे खाताधारकों के साथ व्यापारियों पर भी असर पड़ेगा।