Balrampur News: सीमावर्ती गांवों में 17 दिनों से छाया अंधेरा, लोगों ने किया प्रदर्शन

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उपखंड तुलसीपुर स्थित कोइलाबास फीडर के सीमा क्षेत्र थारू बाहुल्य ग्राम पंचायत नेवलगढ़, पिपरा दुर्गानगर, मचड़ी, बेतहनिया, मोहकमपुर, कुसहवा में पिछले 17 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। नाराज उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर विरोध जताया। बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए बिजली आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की। घनश्याम यादव, पूर्व प्रधान राम बचन राना, प्रेमलाल, सुनील चौधरी व छेदी यादव ने कहा कि बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।भारी बारिश के दौरान नेवलगढ़ में बिजली का पोल टूटकर सड़क पर गिर गया था, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग की ओर से ठीक नहीं कराया गया है। तुलसीपुर के देवीपाटन क्षेत्र में 24 घंटे से बिजली गुल होने के कारण नाराज ग्रामीणों और व्यापारियों ने विरोध जताया है। बिजली व्यवस्था दुरुस्त न होने से परेशान उपभोक्ता एकजुट होकर विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस बल पहुंच गई और उपभोक्ताओं को शांत कराया।पाटेश्वरी प्रसाद, ननकू, दीपक और संजय ने कहा कि क्षेत्र में 24 घंटे से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है। तुलसीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रहरि ने तहसील क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बदहाल है। एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि बिजली कर्मी लाइन बहाल करने में जुटे हैं। जल्दी ही आपूर्ति शुरू हो जाएगी।