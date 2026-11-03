Balrampur News: डलिया, जरी और कढ़ाई के सामान ने खींचा खरीदारों का ध्यान

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मेले में लगे स्टॉलों पर महिलाओं की मेहनत और हुनर की झलक देखने को मिली। कहीं रंग-बिरंगी डलिया सजी थीं तो कहीं जरी और एम्ब्रॉयडरी से तैयार कपड़े व सजावटी सामान लोगों को आकर्षित कर रहे थे। इसके अलावा अचार, मुरब्बा, पापड़, मिलेट से बने खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प और ऊनी सामग्री की भी अच्छी मांग रही। सुबह से ही लोग स्टॉलों पर पहुंचकर उत्पादों की जानकारी लेने और खरीदारी करने में जुटे रहे।स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सुनीता, मालती, पूनम और ऊषा ने बताया कि सरस मेला उनके लिए अपने हुनर और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का बेहतर अवसर है। यहां सीधे ग्राहकों को सामान बेचने से उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है। इससे आमदनी बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी मिलता है।मनरेगा एवं एनआरएलएम के डीसी सुशील कुमार अग्रहरि ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर महिलाओं के काम की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं, छात्राओं ने लोकनृत्य, समूह गीत और नाटिकाओं की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान अखिलेश मौर्या, अनिल द्विवेदी और विवेक गोदर समेत अन्य लोग मौजूद रहे।