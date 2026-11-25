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किसान संतोष तिवारी के मुताबिक, वह इटैहिया-भवनियापुर मार्ग के कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक तेंदुआ सामने आ गया। ग्रामीण तिलकराम, पंकज कुमार, कमलेश कुमार, श्रीनाथ, विमल कुमार और श्याम मनोहर ने बताया कि करीब दस दिनों से तराई क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। इससे लोगों में दहशत है। ग्रामीण रात में खेतों की रखवाली करने जाने से भी बच रहे हैं।ग्रामीणों ने वन विभाग से भवनियापुर गांव के आसपास पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। बनकटवा रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी शत्रुघ्न लाल ने बताया कि तेंदुआ दिखाई देने पर लोग उससे दूरी बनाए रखें। उसे छेड़ने या भगाने की कोशिश न करें। भवनियापुर गांव में वन विभाग की टीम भेजकर जांच कराई जा रही है।