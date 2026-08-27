फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   After Class 8, 22,000 students dropped out of school, and after high school, 6,681 did so

Balrampur News: आठवीं के बाद 22 हजार व हाईस्कूल के बाद 6,681 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल

Thu, 27 Aug 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
After Class 8, 22,000 students dropped out of school, and after high school, 6,681 did so
बलरामपुर। जिले में स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को अगली कक्षा से जोड़ने की कवायद रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। शैक्षिक सत्र शुरू हुए करीब चार माह बीत चुके हैं, लेकिन आठवीं और हाईस्कूल पास करने वाले 28,859 विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश नहीं हुआ है। अभियान की प्रगति के मामले में बलरामपुर प्रदेश में 59वें स्थान पर है।
विज्ञापन


जिले में इस वर्ष 37,055 विद्यार्थियों ने कक्षा आठ पास की। इनमें 14,598 ने कक्षा नौ में प्रवेश लिया। परिषदीय विद्यालयों से आठवीं पास करने वाले विद्यार्थियों के अलावा 279 नए विद्यार्थियों का भी कक्षा नौ में दाखिला हुआ। इस तरह कुल 14,877 प्रवेश दर्ज हुए। इसके मुकाबले 22,178 विद्यार्थी अभी कक्षा नौ में प्रवेश से वंचित हैं।
विज्ञापन

हाईस्कूल के बाद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी है। जिले में 16,045 विद्यार्थियों ने हाईस्कूल परीक्षा पास की। इनमें 9,209 ने कक्षा 11 में प्रवेश लिया। 155 नए विद्यार्थियों का भी दाखिला हुआ। कुल 9,364 प्रवेश के मुकाबले 6,681 विद्यार्थी अभी कक्षा 11 में प्रवेश से वंचित हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरे विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की भी होगी तलाश
इन आंकड़ों के बीच विभाग के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि प्रवेश से वंचित विद्यार्थी वास्तव में पढ़ाई छोड़ चुके हैं या किसी दूसरे जिले अथवा विद्यालय में दाखिला ले चुके हैं। इसके लिए स्कूलवार सूची तैयार कर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से संपर्क करना होगा। पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है।

30 सितंबर तक जारी है प्रवेश प्रक्रिया
जिला विद्यालय निरीक्षक मृदुला आनंद ने बताया कि कक्षा नौ और 11 में नामांकन बढ़ाने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 30 सितंबर तक जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed