फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   15,000 young people filled out forms to become voters.

Balrampur News: 15 हजार युवाओं ने मतदाता बनने के लिए भरा फार्म

Sat, 24 Oct 2026 11:03 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
15,000 young people filled out forms to become voters.
युवा मतदाता
बलरामपुर। मतदाता सूची में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शनिवार को जिले के सभी 1805 मतदान बूथों पर विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत करीब 15 हजार युवाओं ने मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरा। शिविरों में नए मतदाताओं के पंजीकरण के साथ सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन का काम भी किया गया। अभियान में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, पहली बार मतदाता बनने वाले छात्र-छात्राओं और महिलाओं के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया गया।
विज्ञापन

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय कन्या महराजगंज तराई और कंपोजिट विद्यालय कौवापुर में कुल 11 मतदान बूथों का निरीक्षण किया। महराजगंज तराई में बूथ संख्या 268 से 273 और कौवापुर में बूथ संख्या 276 से 280 का जायजा लिया। उन्होंने बीएलओ से फॉर्म-6 भरवाने की प्रगति जानी और निर्देश दिया कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराए जाएं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। डीएम ने युवाओं और महिलाओं को पंजीकरण के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। अपर जिलाधिकारी संदीप केला ने पचपेड़वा स्थित लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


भगवतीगंज के विद्यालयों में भी लगे शिविर
--शहर के भगवती आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज और प्राथमिक पाठशाला भगवतीगंज बालक में भी शिविर लगाए गए। लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के नामों का सत्यापन कराया। सुपरवाइजर अनिल कुमार पटेल के साथ बीएलओ इंदिरा साहू, सुमन मिश्रा, कलावती, कमला देवी, विष्णु कुमार, कांति देवी, मीना देवी व रवींद्र गुप्ता कमलापूरी ने पंजीकरण और संशोधन संबंधी कार्य किए।


युवाओं ने बताई अपनी प्राथमिकता
--लकी गुप्ता ने कहा कि मतदाता बनना लोकतंत्र में भागीदारी का पहला कदम है। शिवांस ने कहा कि युवाओं को समय से पंजीकरण कराकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सृष्टि ने कहा कि मतदान अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। युवाओं को खुद मतदाता बनने के साथ दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

युवा मतदाता

युवा मतदाता

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed