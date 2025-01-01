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Ballia News: नाथ बाबा पोखरे में डूबा युवक, तलाश जारी

Wed, 11 Nov 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:03 AM IST
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Youth drowns in Nath Baba pond; search underway
खेजुरी बाजार स्थित नाथ बाबा पोखरे में युवक के डूबने के बाद पहुंची भीड़ और पुलिस। संवाद
पंदह। खेजुरी थाना क्षेत्र के खेजुरी बाजार स्थित नाथ बाबा पोखरे में मंगलवार अपराह्न करीब तीन बजे 40 वर्षीय युवक डूब गया। एसएचओ सुशील कुमार दुबे के अनुसार, खेजुरी निवासी महेश राजभर (40) पोखरे में नहाने के लिए उतरा था। कुछ देर बाद वह अचानक गहरे पानी में लापता हो गया। मंगलवार को साप्ताहिक बाजार होने के कारण पोखरे के आसपास सब्जी की दुकानें लगी थीं। काफी देर बाद जब लोगों की नजर पोखरे के किनारे पड़े उसके कपड़ों पर पड़ी तो खोजबीन शुरू हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि छठ पर्व को देखते हुए महेश पोखरे की सफाई करने पानी में उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हालांकि, उसके पोखरे में उतरने के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हो सकी है। महेश के लापता होने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह के साथ पकड़ी और सिकंदरपुर थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तीन घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका। देर शाम तक पुलिस और ग्रामीण पोखरे में उसकी तलाश में जुटे रहे।
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