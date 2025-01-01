Ballia News: 10 हजार दीपों से जगमगाया चंद्रशेखर उद्यान, गूंजा बागी बलिया का गौरव

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आयोजक अखिलेश सिन्हा, रणवीर सिंह सेंगर और सचिव उपेंद्र सिंह ने बताया कि बागी बलिया के जननायक चंद्रशेखर देश के आठवें प्रधानमंत्री बने थे। इसी गौरवशाली इतिहास से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए यह आयोजन किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे चंद्रशेखर उद्यान में चित्रकला प्रतियोगिता से हुई। इसमें नवोदित कलाकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को कैनवास पर उकेरा। शाम पांच बजे सांसद नीरज शेखर और एमएलसी रविशंकर सिंह की मौजूदगी में 10 हजार दीप प्रज्वलित किए गए।इसके अलावा भृगु बाबा मंदिर, बालेश्वर बाबा मंदिर, मंगल पांडेय कदंब चौराहा, शहीद पार्क, बापू भवन, चित्तू पांडेय, सुभाष चंद्र बोस पार्क, अंबेडकर पार्क, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, इब्राहिमपट्टी स्थित जन्मस्थान, बेल्थरारोड, रसड़ा, सिकंदरपुर, सहतवार, बैरिया, सुखपुरा और जयप्रकाश नगर समेत जिले के तमाम स्थानों पर 51-51 दीप जलाए गए। इस आयोजन के जरिये जिलेवासियों ने जननायक चंद्रशेखर के योगदान को याद करते हुए बागी बलिया की गौरवशाली विरासत को नमन किया।