Ballia News: पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस-राजस्व विभाग पर लगाया मिलीभगत का आरोप

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सूचना पर थानाध्यक्ष लालमणि सरोज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को समझाकर नीचे उतारने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष ने निर्माण कार्य रुकवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन युवक अपनी मांग पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि जब तक मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा नहीं देते, वह टंकी से नीचे नहीं उतरेगा।स्थानीय निवासी रोशन गुप्ता का आरोप है कि विपक्षी की ओर से विवादित भूमि पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। भूमि को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इसी के विरोध में रोशन शाम करीब साढ़े पांच बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया।करीब एक घंटे बाद नायब तहसीलदार रोशन सिंह, हलका लेखपाल और कानूनगो भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक से बातचीत कर उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक वह टंकी पर ही था। उधर, थानाध्यक्ष लालमणि सरोज ने बताया कि लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के अनुसार स्थगन आदेश किसी दूसरे गाटा संख्या की भूमि से संबंधित है, जबकि निर्माण कार्य दूसरे गाटा संख्या में कराया जा रहा है। संवाद