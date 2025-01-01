Ballia News: रामलीला मंच पर हंगामा, महामंडलेश्वर पर हमले का आरोप

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महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरि महाराज ने सतीश सिंह, संजीत गुप्ता, मोनू जायसवाल और कुछ अज्ञात लोगों पर मंच पर असलहा लेकर चढ़ने, जान से मारने की नीयत से हमला करने तथा बीच-बचाव करने पहुंचे रूपेश तिवारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनकी तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।घटना के समय रामलीला में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरि और पूर्व चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे।महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरि ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि मंगलवार शाम रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सतीश सिंह, संजीत गुप्ता, मोनू जायसवाल और कुछ अज्ञात लोग असलहा लेकर मंच पर चढ़ गए और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके सहयोगी रूपेश तिवारी के साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद असलहा लहराते हुए भा गए।प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि महामंडलेश्वर की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उधर, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मेला क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने मेले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है।