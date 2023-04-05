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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Theft committed after breaking open the door of a locked house

Ballia News: देवकली में बंद मकान का दरवाजा तोड़कर चोरी

Thu, 22 Oct 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:42 AM IST
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Theft committed after breaking open the door of a locked house
सुखपुरा। थाना क्षेत्र के देवकली में चोरों ने मंगलवार की रात बंद मकान से 25 लाख रुपये के आभूषण की चोरी की।
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गाजीपुर जिले के मरदह निवासी शशि प्रकाश सिंह टाउन डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वह सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली में किराये के मकान में रहते हैं। त्योहार की छुट्टी होने के कारण वह अपने घर गए हुए थे। बुधवार को मकान मालिक वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ मिला। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने प्रोफेसर शशि प्रकाश सिंह को इसकी सूचना दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस चौकी को घटना से अवगत कराया गया। चोरी की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों में भी चर्चा शुरू हो गई।

इस संबंध में सुखपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित को बृहस्पतिवार को थाने बुलाया गया है। उनके बयान और चोरी गए सामान का विवरण मिलने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। फिलहाल चोरी हुए गहनों की वास्तविक कीमत की पुष्टि नहीं हुई है।
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