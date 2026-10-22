बलिया के फेफना में 'सत्ता का संग्राम': योगी सरकार के काम पर क्या बोली जनता, विधायक से कितना संतुष्ट? जानें

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योगी सरकार के काम को लेकर क्या बोले लोग

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में फेफना विधानसभा में पिछले पांच वर्षों में काफी विकास हुआ है। परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है, और फेफना विकास के मार्ग पर अग्रसर है। विज्ञापन

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फेफना के व्यापारियों के क्या हैं मुद्दे

फेफना विधानसभा क्षेत्र के एक व्यापारी से बातचीत में यह बात सामने आई कि विधायक ने काम किया है, लेकिन यह काम मुख्य रूप से उनके करीबी लोगों तक सीमित रहा। व्यापारियों ने सड़क पर जाम और गंदगी से होने वाली परेशानी का भी उल्लेख किया। वहीं, उन्होंने योगी सरकार में सुरक्षा मिलने की बात कही।



किसानों को कितनी सरकारी योजनाओं का लाभ

किसानों से बातचीत में यह पता चला कि विधायक लोगों के बीच कम आते हैं। सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों पर योगी सरकार में काम होने की बात कही गई।



भाजपा सरकार पर क्या बोले लोग

कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि बसपा और सपा की सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार में अधिक काम हुआ है। उन्होंने सुरक्षा को रोजगार और महिला सम्मान के लिए महत्वपूर्ण बताया। पहले की सरकारों में गुंडागर्दी होने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करने की बात कही।



स्थानीय निवासी विधायक के कामकाज से नाराज दिखे। कई इलाकों में सड़कों की जर्जर हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति का उल्लेख किया गया। हालांकि, योगी सरकार के कामकाज से वे संतुष्ट दिखे और कहा कि आम जनता से लेकर व्यापारी तक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में फेफना विधानसभा में पिछले पांच वर्षों में काफी विकास हुआ है। परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा और कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है, और फेफना विकास के मार्ग पर अग्रसर है।फेफना विधानसभा क्षेत्र के एक व्यापारी से बातचीत में यह बात सामने आई कि विधायक ने काम किया है, लेकिन यह काम मुख्य रूप से उनके करीबी लोगों तक सीमित रहा। व्यापारियों ने सड़क पर जाम और गंदगी से होने वाली परेशानी का भी उल्लेख किया। वहीं, उन्होंने योगी सरकार में सुरक्षा मिलने की बात कही।किसानों से बातचीत में यह पता चला कि विधायक लोगों के बीच कम आते हैं। सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों पर योगी सरकार में काम होने की बात कही गई।कुछ स्थानीय निवासियों का मानना है कि बसपा और सपा की सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार में अधिक काम हुआ है। उन्होंने सुरक्षा को रोजगार और महिला सम्मान के लिए महत्वपूर्ण बताया। पहले की सरकारों में गुंडागर्दी होने का आरोप लगाते हुए, उन्होंने भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करने की बात कही।स्थानीय निवासी विधायक के कामकाज से नाराज दिखे। कई इलाकों में सड़कों की जर्जर हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब स्थिति का उल्लेख किया गया। हालांकि, योगी सरकार के कामकाज से वे संतुष्ट दिखे और कहा कि आम जनता से लेकर व्यापारी तक खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है है कि पिछले पांच साल में क्या बदला और या फिर अब भी जस का तस है? इसका जवाब नेताओं के मंच से नहीं, बल्कि गांव, बाजार और मोहल्लों में मिल रहा है। अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत इसी जमीनी हकीकत को समझने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। अमर उजाला की टीम बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में पहुंची। क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में लोगों से हुई बातचीत में सरकार की कानून-व्यवस्था से लेकर किसान, रोजगार, व्यापार की सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी और जल निकासी तक के मुद्दे सामने आए। फेफना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संग्राम सिंह यादव मौजूदा विधायक हैं।