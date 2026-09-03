Ballia News: फुटबाॅल के नियमों में खेल, 90 मिनट की जगह 30 मिनट में खत्म हो जा रहे मुकाबले
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:44 AM IST
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वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेशीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में दुर्व्यवस्था सामने आ रही है। मंगलवार की रात कुंवर सिंह चौराहे पर भोजन के लिए खिलाड़ी भटकते रहे।
ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में जहां स्तर विहीन आवास और खेल मैदान पर खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब मैच टाइमिंग ने खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ दिया है।
प्रदेशीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में आयोजकों द्वारा मुकाबलों का समय 30 मिनट कर दिया गया है जबकि फुटबॉल मैच की टाइमिंग 90 मिनट की होती है। 45- 45 मिनट के दो हॉफ में होने वाले मैच 15-15 मिनट के दो हॉफ में हो रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि कम समय के मैच में अच्छी टीमें भी बाहर हो सकती हैं। यदि आयोजन समिति द्वारा पर्याप्त खेल मैदान तैयार कराए गए होते तो मैच की टाइमिंग कम नहीं करनी पड़ती।
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ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में जहां स्तर विहीन आवास और खेल मैदान पर खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब मैच टाइमिंग ने खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ दिया है।
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प्रदेशीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में आयोजकों द्वारा मुकाबलों का समय 30 मिनट कर दिया गया है जबकि फुटबॉल मैच की टाइमिंग 90 मिनट की होती है। 45- 45 मिनट के दो हॉफ में होने वाले मैच 15-15 मिनट के दो हॉफ में हो रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि कम समय के मैच में अच्छी टीमें भी बाहर हो सकती हैं। यदि आयोजन समिति द्वारा पर्याप्त खेल मैदान तैयार कराए गए होते तो मैच की टाइमिंग कम नहीं करनी पड़ती।
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