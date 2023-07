{"_id":"64c52c666e4d17532105f099","slug":"under-construction-wall-collapsed-due-to-lightning-in-ballia-7-including-five-girl-students-injured-2023-07-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Ballia: बिजली गिरने से निर्माणाधीन दीवार ढही, पांच प्रतियोगी छात्राओं समेत 7 घायल, दो की हालत गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार Follow Us

बलिया के नगरा- गड़वार मार्ग पर संचालित कोचिंग सेंटर के सीमेंटेड शेड पर बगल के मकान की निर्माणाधीन दीवार बिजली गिरने से ढह गई। दीवार के गिरते ही कोचिंग में पढ़ रहीं पांच प्रतियोगी छात्राओं समेत सात छात्र घायल हो गए। सभी को पीएचसी नगरा पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने दो छात्राओं को गंभीर हालत में सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

छात्रों ने ईंट के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला

घटना की सूचना मिलते ही छात्रों के अभिभावक अस्पताल पहुंच गए। नगरा गड़वार मार्ग पर एक कोचिंग संस्थान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। कोचिंग संस्थान के कुछ कमरे सीमेंटेड शेड से निर्मित हैं। घटना के समय करीब 30 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। इस दौरान बगल के मकान में छत के ऊपर दीवार जोड़ी जा रही थी। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई। मजदूर जाकर कहीं छिप गए।

बादलों की गरज के साथ निर्माणाधीन दीवार पर बिजली गिरी, जिससे दीवार भरभराकर कोचिंग सेंटर के सीमेंटेड शेड पर गिर गई। इससे शेड टूट कर कोचिंग पढ़ रहे छात्रों-छात्राओें पर गिरना शुरू हो गया। कुछ छात्र उसी में दब गए। शोर सुनकर बगल के कमरों में पढ़ रहे अन्य छात्रों ने ईंट के मलबे में दबे विद्यार्थियों को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया।

घायलों में सुनील (24) नगरा, रिंकी (22) परसियां, नैना (24) घोघरा ताडीबडागांव, करन (24) नबाबगंज, निशा (22) देवढियां, कृतिका चौहान (17) कोलवर, ममता (21) गोठाई शामिल हैं। इसमें चिकित्सकों ने नैना व निशा को सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत गड़वार थाना क्षेत्र के बलेसरा गांव निवासी संजय राम (30) अमरजीत पासवान के साथ बाइक से शहर की तरफ जा रहे थे। अभी बरवां गांव पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। इस घटना में गंभीर रूप से चोटिल संजय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमरजीत गंभीर रूप से चोटिल हो गया जिसे इलाज के लिए आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद गड़वार थाना प्रभारी आरके सिंह व सुखपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। सुखपुरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

विज्ञापन

under construction Wall collapsed due to lightning in ballia 7 including five girl students injured