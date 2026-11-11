Ballia News: विधायक ने सुनीं समस्याएं, समाधान का दिया आश्वासन

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विधायक ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाएं और पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करें। विज्ञापन

इससे पूर्व कार्यक्रम के आयोजक गोपालजी ने विधायक केतकी सिंह, जिला मंत्री राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष शारदानंद साहनी और सुमन जी उपाध्याय को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। चौपाल में पूर्व सभासद एवं भाजपा नेता संतोष गुप्ता के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। विज्ञापन विज्ञापन

इस मौके पर देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, रामायण सिंह, दिलीप सिंह, अमरेंद्र सिंह, सुनील उपाध्याय, विनय कुमार सिंह, राजकुमार गुप्ता गाटर, रवि वर्मा, धनजी प्रजापति, गुलगुल सिंह आदि रहे। विधायक ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता आम लोगों के बीच जाएं और पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करें।इससे पूर्व कार्यक्रम के आयोजक गोपालजी ने विधायक केतकी सिंह, जिला मंत्री राजेश सिंह, मंडल अध्यक्ष शारदानंद साहनी और सुमन जी उपाध्याय को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। चौपाल में पूर्व सभासद एवं भाजपा नेता संतोष गुप्ता के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।इस मौके पर देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, रामायण सिंह, दिलीप सिंह, अमरेंद्र सिंह, सुनील उपाध्याय, विनय कुमार सिंह, राजकुमार गुप्ता गाटर, रवि वर्मा, धनजी प्रजापति, गुलगुल सिंह आदि रहे।

मनियर। आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ने जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत के बूथ संख्या 25 पर मंगलवार देर शाम भाजपा नेता गोपालजी के आवास पर जन चौपाल आयोजित की गई। इसमें क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने के लिए कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क करने की अपील की।