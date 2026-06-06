Ballia News: बार और बेंच के समन्वय से ही मजबूत होगी न्याय व्यवस्था

विज्ञापन

मुख्य अतिथि बार काउंसिल यूपी के पूर्व उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि जय नारायण पांडेय ने कहा कि बार और बेंच तभी मजबूत हो सकते हैं, जब बार संगठित हो। बार के मजबूत हुए बिना बेंच के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना संभव नहीं है। उन्होंने अधिवक्ताओं से छोटे-मोटे विवादों को आपसी स्तर पर समाप्त कर संगठन की एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन रसड़ा अरुण पांडेय ने कहा कि छोटे-मोटे विवाद बढ़ने से वादों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।ग्राम न्यायालय रसड़ा के न्यायाधिकारी आशुतोष सिंह ने कहा कि दीवानी वाद में सभी पक्षों को सुने बिना न्याय नहीं किया जा सकता। न्याय प्रदान करने में जल्दबाजी की गई तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रभावित होंगे। इसलिए प्रत्येक पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना आवश्यक है। चुनाव अधिकारी कमलेश तिवारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम चौबे, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, दस वर्ष से ऊपर के उपाध्यक्ष संजीव कुमार, दस वर्ष से नीचे के उपाध्यक्ष अजय सिंह, मीडिया प्रभारी इंद्रजीत तिवारी, संयुक्त सचिव प्रशासन बलवंत चौहान, कोषाध्यक्ष विष्णु तिवारी तथा संयुक्त सचिव पुस्तकालय शुभम सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर विनोद सिंह, अशोक सिंह, दीपक दूबे, अजीत चौहान, अखिलेश सिंह, शिवशंकर सिंह, प्रेमसागर सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी तथा नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल समेत अधिवक्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।