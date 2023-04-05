फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   The cattle fair will begin on Diwali.

Ballia News: दीपावली से शुरू होगा पशु मेला

Sun, 25 Oct 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
The cattle fair will begin on Diwali.
बलिया। महर्षि भृगु मुनि के शिष्य दर्दर मुनि के नाम पर बलिया में लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेले एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता उर्फ मिठाई लाल ने सभासदों के साथ शनिवार को आवास पर बैठक की।
विज्ञापन

प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में महर्षि भृगु मुनि के शिष्य दर्दर मुनि के नाम पर ददरी मेला लगता है जो दीपावली से शुरू हो जाता है। इस बार भी दीपावली से नंदी ग्राम में पशु मेला शुरू हो जाएगा।
विज्ञापन


पालिका अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि दुकानदारों और झूला वालों का टेंडर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन इस पर विचार विमर्श अभी नहीं हुआ। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार दो वर्ष तक ददरी मेला का संचालन किया गया। इस वर्ष 2026 में नगर पालिका द्वारा ददरी मेला संचालन होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार उर्फ मिठाई लाल ने बताया कि ददरी मेला का नंदी ग्राम मेला भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। पशु व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पास जारी किए जाएंगे। मेले की भव्यता को लेकर तैयारी तेज कर दी गई हैं। प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस मौके पर सभासद अमित दुबे, सूरज तिवारी, यशवंत सिंह, ददन यादव आदि मौजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed