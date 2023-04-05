Ballia News: महिलाओं-बालिकाओं को किया जागरूक

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जानकारी दी गई। चौपाल में बताया गया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं और बालिकाएं पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। टीमों ने बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के बारे में बताते हुए समझाया कि किसी परिचित या अपरिचित के स्पर्श से असहज महसूस होने पर तुरंत वहां से हटें और अभिभावक, शिक्षिका या पुलिस को जानकारी दें। साथ ही सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने और साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल शिकायत करने की सलाह दी गई।महिला सुरक्षा टीमों ने वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपात सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा 102, एंबुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।