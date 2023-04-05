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Ballia News: महिलाओं-बालिकाओं को किया जागरूक

Sun, 25 Oct 2026 01:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:36 AM IST
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Raised awareness among women and girls
बलिया। मिशन शक्ति अभियान फेज-6 के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में महिला चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा दलों और एंटी रोमियो टीमों ने स्कूलों, बाजारों, मंदिरों, कस्बों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पंपलेट बांटकर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
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पुलिस अधीक्षक डॉ. ईराज राजा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की जानकारी दी गई। चौपाल में बताया गया कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर महिलाएं और बालिकाएं पुलिस से संपर्क कर सकती हैं। टीमों ने बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के बारे में बताते हुए समझाया कि किसी परिचित या अपरिचित के स्पर्श से असहज महसूस होने पर तुरंत वहां से हटें और अभिभावक, शिक्षिका या पुलिस को जानकारी दें। साथ ही सोशल मीडिया का सावधानी से इस्तेमाल करने और साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल शिकायत करने की सलाह दी गई।
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महिला सुरक्षा टीमों ने वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस आपात सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा 102, एंबुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी भी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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