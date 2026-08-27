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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Teenage girl climbs 100-foot-high tower near police station, insisting on summoning her boyfriend.

Ballia News: प्रेमी को बुलाने की जिद में थाने के पास 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी किशोरी

Thu, 27 Aug 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:04 AM IST
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Teenage girl climbs 100-foot-high tower near police station, insisting on summoning her boyfriend.
रेवती (बलिया)। एक किशोरी बुधवार की सुबह करीब पांच बजे कस्बे में स्थित थाने के पास सौ फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वह प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और उसके प्रेमी की तलाश कर ले आई। तब करीब पांच घंटे बाद किशोरी उतरी।
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सुबह लोगों की नजर टावर पर चढ़ी किशोरी पर पड़ी तो भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किशोरी को मोबाइल फोन के जरिये समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं हुई।
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उसने अपने प्रेमी को बुलाने की मांग की। करीब आठ बजे बारिश शुरू हो गई लेकिन किशोरी टावर पर ही बैठी रही। भीगने के कारण उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद पुलिस उसके प्रेमी को ढूंढ़कर ले आई और टावर के पास स्थित एक मकान की छत पर ले गई। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने लाउडहेलर के जरिये किशोरी से उतरने की अपील की। इसके बाद प्रेमी ने भी कई बार उतरने का अनुरोध किया।
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बांसडीह के नायब तहसीलदार भोला शंकर राय की मौजूदगी में लगातार समझाने के बाद किशोरी टावर से उतर आई। संवाद
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