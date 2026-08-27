Ballia News: प्रेमी को बुलाने की जिद में थाने के पास 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी किशोरी

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सुबह लोगों की नजर टावर पर चढ़ी किशोरी पर पड़ी तो भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने किशोरी को मोबाइल फोन के जरिये समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उतरने को तैयार नहीं हुई।उसने अपने प्रेमी को बुलाने की मांग की। करीब आठ बजे बारिश शुरू हो गई लेकिन किशोरी टावर पर ही बैठी रही। भीगने के कारण उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद पुलिस उसके प्रेमी को ढूंढ़कर ले आई और टावर के पास स्थित एक मकान की छत पर ले गई। थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने लाउडहेलर के जरिये किशोरी से उतरने की अपील की। इसके बाद प्रेमी ने भी कई बार उतरने का अनुरोध किया।बांसडीह के नायब तहसीलदार भोला शंकर राय की मौजूदगी में लगातार समझाने के बाद किशोरी टावर से उतर आई। संवाद