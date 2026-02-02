Ballia News: सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता में निखरी प्रतिभा, सम्मानित

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प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों ने अपनी कल्पनाओं और रंगों के जरिये सपनों के भारत की तस्वीर उकेरी। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ उनमें देश और समाज के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना रहा।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव रहे। इस अवसर पर अभिजीत तिवारी ‘बबलू’, कमलेश पांडेय, संजीव सिंह, अतुल पाठक और अनुज श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की।अतिथियों ने कहा कि बच्चों में असीम प्रतिभा होती है। चित्रकला जैसे रचनात्मक आयोजन उनकी कल्पनाशीलता और कलात्मक क्षमता को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपने विचारों और सपनों को अभिव्यक्त करने का अवसर देते हैं। उन्हें उचित मंच और प्रोत्साहन मिले तो वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। सम्मान मिलने पर छात्र-छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यालय परिवार और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी बच्चों की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई।