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Ballia News: अंडर-17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारियां तेज

Thu, 15 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:39 AM IST
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Preparations for the Under-17 boys' football tournament intensify.
बांसडीह रोड। रामदहीन सिंह इंटर कॉलेज, आमघाट में 70वीं राष्ट्रीय अंडर-17 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं।
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दो नवंबर से छह नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से अंडर-17 आयु वर्ग के बालक फुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्तर के आयोजन को लेकर विद्यालय के खेल मैदान को समतल कर निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही हैं।
विद्यालय के प्रबंधक अभय कुमार सिंह और प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मंडल और जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के निर्देशन में प्रतियोगिता की तैयारियां चल रही हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैदान के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज विद्युत तारों को भी हटाया जाएगा। आयोजन के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
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उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ी पहुंचकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इससे स्थानीय खेल प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही क्षेत्र के युवाओं में फुटबॉल के प्रति रुचि बढ़ेगी और खेल भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।
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