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Ballia News: धार्मिक पुस्तकों के वितरण से दिया भाईचारे का संदेश

Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:57 AM IST
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Spread the message of brotherhood through the distribution of religious books
नवरात्र पर्व के दौरान गोठहुली ​गांव ​स्थित मां दुर्गा के पंडाल परिसर में महिलाओं में दुर्गा चाल - फोटो : Archive
बलिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं मदर टेरेसा बाल शिक्षा सेवा समिति के प्रबंधक जाकिर हुसैन ने दशहरा पर हनुमानगंज ब्लॉक के गोठहुली गांव में महिलाओं को नवरात्र व्रत कथा, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की पुस्तकें भेंट कर भाईचारी का संदेश दिया। जाकिर हुसैन ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से यह कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे। पंडाल समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गांव में पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। इस वर्ष पंडाल को राजस्थान के कोटा स्थित त्रिकुटा देवी मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके निर्माण और आयोजन में समिति के सदस्यों, जनसेवकों और समाजसेवियों का विशेष सहयोग रहा।
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