Ballia News: बंद स्कूलों के पास शिक्षक दिवस मनाएंगे सपा कार्यकर्ता

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जिलाध्यक्ष ने बताया कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर सपा के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और पदाधिकारी बंद किए गए प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के परिसर के बगल में समारोह आयोजित करेंगे।प्रत्येक बंद स्कूल पर पार्टी पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के लिए विद्यालय बंद कर रही है। कहा कि सपा सरकार बनने पर बंद विद्यालयों को फिर खोला जाएगा और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। पिछड़े, गरीब, शोषित, दलित और अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने एक सितंबर को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को लेकर विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पुलिस पर अभद्रता और लॉकअप में पानी नहीं देने का आरोप लगाया।कहा कि सात सितंबर को सपा का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधिकारियों से मिलेगा। विधायक डॉ. संग्राम यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के जनविरोधी कार्यों से जनता ऊब चुकी है। उन्होंने पदाधिकारियों से फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से बूथों पर सघन अभियान चलाने और किसी भी पात्र व्यक्ति को मतदान से वंचित न होने देने का आह्वान किया।इस दाैरान विधायक अखिलेश यादव, कमलाकांत राजभर, पूजा सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री डॉ. रामदुलार राजभर, मौजूद रहे।