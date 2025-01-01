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Ballia News: संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:14 AM IST
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Sanyukt Kisan Morcha held a protest at the Collectorate.
वि​भिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबो​धित ज्ञापन जिला​धिकारी के प्रतिनि​धि प्रशासनिक अ​धिक
बलिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक मांगपत्र भेजा। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मांगपत्र उल्लेख किया है में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया रद करने की मांग शामिल है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की भी मांग की। किसान आंदोलन से जुड़ी लंबित मांगों को पूरा करने पर भी जोर दिया गया। प्रदर्शन में संयोजक परमात्मा नंद राय सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। किसानों और मजदूरों के सरकारी व निजी कर्ज माफ करने की मांग की गई। बिजली के निजीकरण और बीज विधेयक को रद करने की मांग भी उठाई गई। जिले की स्थानीय समस्याओं में उर्वरक संकट दूर करने और नदी कटान का स्थायी समाधान भी शामिल था।
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