Ballia News: बारिश की बूंदें गिरीं, बिजली ने मारी लंबी छुट्टी

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कटौती का असर गौरा मदनपुरा, पहराजपुर और तुर्की दौलतपुर विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े करीब 200 गांवों पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के सक्षम अधिकारी कटौती को लेकर स्पष्ट जानकारी देने से बच रहे हैं। गौरा मदनपुरा विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि बारिश के कारण पेड़ों की डालियां विद्युत लाइनों पर लटक गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर डालियों की कटाई कराई जा रही है। कार्य पूरा होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।हर एक घंटे पर ट्रिपिंग ने बढ़ाई मुश्किल, नींद भी नहीं हो रही पूरीबलिया। शहर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन विद्युत सप्लाई बेपटरी होती जा रही है। दिन तो दिन रात में कटौती और बढ़ जा रही है। सोमवार को सिविल लाइन क्षेत्र में शाम होते ही बिजली का आने व जाने का क्रम शुरू हो जाता है। यह सिलसिला रात एक बजे तक चलता है। दस मिनट ठहरने के बाद लाइट कट जाती है। वहीं, मगलवार कलेक्ट्रेट आबकारी विभाग के पास लगा ट्रांसफाॅर्मर जल गया। इससे कलेक्ट्रेट कालोनी समेत कार्यालयों में बिजली गुल रही। इस दौरान कर्मचारियों को काफी फजीहत उठानी पड़ी।