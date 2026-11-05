Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Pt. Shivji Pathak, who brought Dashanana to life on the Ramlila stage, passes away

Ballia News: रामलीला के मंच पर दशानन को जीवंत करने वाले पं. शिवजी पाठक का निधन

Thu, 05 Nov 2026 11:13 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Pt. Shivji Pathak, who brought Dashanana to life on the Ramlila stage, passes away
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एवं रामलीला में रावण की भूमिका निभाने वाले मृतक पं. ​शिवजी पाठक
दुबहर। आदर्श रामलीला कमेटी के मंच पर आजीवन दशानन रावण का जीवंत अभिनय करने वाले प्रख्यात मानस मर्मज्ञ, कवि एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पं. शिवजी पाठक का बुधवार की रात निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।
विज्ञापन

पूज्य त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पं. शिवजी पाठक ने अपनी ओजस्वी संवाद शैली, कड़क आवाज और बेजोड़ अभिनय कला से रामलीला के मंच पर रावण के चरित्र को जीवंत कर दिया था। रामलीला में उनके रावण के अभिनय को देखने के लिए दर्शकों में विशेष उत्साह रहता था। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को शिवरामपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ज्येष्ठ पुत्र इंजीनियर भगवती शरण पाठक ने मुखाग्नि दी। उनके आवास पर दिनभर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed