Ballia News: हत्या के बाद रातभर तनाव, विधायक के आश्वासन पर अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए परिजन

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आरोपियों की गिरफ्तारी, एनकाउंटर और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सहतवार-रेवती मार्ग पर जाम लगा दिया।हालांकि, पुलिस ने करीब 10 मिनट में जाम समाप्त करा दिया। देर रात विधायक केतकी सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन बुधवार सुबह अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। उधर, आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।मंगलवार देर शाम शव घर पहुंचते ही आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर विधायक केतकी सिंह, पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान, एसडीएम बांसडीह पुष्कर मिश्रा, सीओ जयशंकर मिश्र और भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता अजय सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया।विधायक केतकी सिंह ने रात करीब 11 बजे तक परिजनों से बातचीत की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। साथ ही परिवार को हरसंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन बुधवार सुबह अंतिम संस्कार करने पर सहमत हुए। सुबह गांव के बाहर स्थित श्मशान घाट पर विनोद का अंतिम संस्कार किया गया।