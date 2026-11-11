Ballia News: कन्फर्म टिकट फिर भी स्लीपर में जगह नहीं, 11 घंटे तक लेट पहुंचीं ट्रेनें

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बुधवार को बलिया स्टेशन से गुजरने वाली 15232 गोंदिया-बरौनी एक्सप्रेस 11 घंटे, 04137 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस चार घंटे, 12669 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस पांच घंटे और 04096 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल तीन घंटे विलंब से पहुंचीं। इसके अलावा 04158 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल, 11061 मुंबई-जयनगर एक्सप्रेस और 09065 सूरत-छपरा स्पेशल सहित अन्य ट्रेनें भी देरी से पहुंचीं। कुछ ट्रेनों की देरी तीन से 11 घंटे तक रही। ट्रेनों की लेटलतीफी के चलते यात्रियों को स्टेशन पर लंबा इंतजार करना पड़ा। यात्री निवास और होल्डिंग एरिया में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रही। देर रात ट्रेन पहुंचने पर परिवार के साथ आए कई यात्रियों ने स्टेशन पर ही विश्राम किया और सुबह अपने घरों के लिए रवाना हुए।खोरीपाकड़ निवासी दीपक कुमार ने बताया कि सूरत से कन्फर्म टिकट नहीं मिलने के कारण उन्हें किसी तरह जनरल कोच में गेट के पास जगह बनाकर यात्रा करनी पड़ी। पूरे सफर के दौरान खड़े रहना पड़ा और सोने तक का मौका नहीं मिला। कोच में इतनी भीड़ थी कि यात्री बाथरूम जाने से भी कतरा रहे थे। रास्ता बंद होने के कारण काफी परेशानी हुई। पंदह निवासी कमलेश राजभर ने बताया कि वह हर साल दीपावली के बाद छठ पर घर आते हैं, लेकिन इस बार ट्रेन में असाधारण भीड़ रही। कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उन्हें सोने की जगह नहीं मिली और 26 घंटे का सफर जागकर पूरा करना पड़ा।दूसरे यात्री जबरन सीटों पर बैठ जा रहे थे। सुरक्षा कर्मी यात्रियों को किसी तरह समझाकर सफर करने की सलाह देते रहे, जबकि भीड़ के कारण टीटीई भी कोच के भीतर नहीं पहुंच पा रहे थे। त्योहार के मद्देनजर रेलवे की ओर से विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या के आगे ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इससे पहले रेलवे की ओर से बलिया रूट पर 11 त्योहार विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इसके बावजूद नियमित और स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ बनी हुई है।