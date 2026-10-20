फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Parshuram Kharwar, the GONGPA district president, has become the district secretary.

Ballia News: सुरेश शाह गोंगपा के जिलाध्यक्ष परशुराम खरवार बने जिला सचिव

Tue, 20 Oct 2026 01:09 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Parshuram Kharwar, the GONGPA district president, has become the district secretary.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मनोनीत पदा​धिकारीगण। आयोजक
बलिया। शंकरपुर स्थित गोंडवाना भवन में सोमवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 27 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन करते हुए सुरेश शाह को जिलाध्यक्ष और परशुराम खरवार को जिला सचिव चुना गया।
विज्ञापन

नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू सिंह मरावी और प्रदेश महासचिव गोपाल जी खरवार ने पद एवं संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से कार्य करने की शपथ दिलाई।
विज्ञापन

कमेटी में बच्चालाल गोंड को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अच्छेलाल गोंड को जिला उपाध्यक्ष, त्रिलोकी गोंड को सहसचिव तथा श्रीपति गोंड और हरिशंकर गोंड को जिला संगठन मंत्री बनाया गया। एडवोकेट अशोक गोंड को कानूनी सलाहकार और जीउत जी गोंड, सुमेर गोंड, बरमेश्वर गोंड, कन्हैया गोंड, श्रीभगवान गोंड व शिवसागर गोंड को जिला संरक्षक मंडल का सदस्य चुना गया। संजय गोंड को बलिया, उमाशंकर गोंड को बांसडीह, जगलाल गोंड को रसड़ा, गोविंद गोंड को सिकंदरपुर और छोटन गोंड को बैरिया तहसील इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा शंकर गोंड, अशोक गोंड, राजीनंद गोंड, ओमप्रकाश गोंड, दीपक गोंड, भरत गोंड, वशिष्ठ गोंड, अमृत राज गोंड और भिखारी गोंड को जिला कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया।प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू सिंह मरावी और प्रदेश महासचिव गोपाल जी खरवार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती से अपना प्रत्याशी उतारेगी। राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अरविंद गोंडवाना ने सम्मेलन की सफलता पर सभी के प्रति आभार जताया। उन्होंने एक नवंबर को वाराणसी के कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक तिरु तुलेश्वर सिंह मरकाम के नेतृत्व में आयोजित आदिवासी अधिकार रैली में अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed