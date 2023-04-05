Ballia News: मधुबन रेलवे क्रॉसिंग पर 55.87 करोड़ से बनेगा ओवरब्रिज

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प्रस्तावित ओवरब्रिज बेल्थरारोड कृषि मंडी के पास से कुशहा भाड़ के भटपुरवा गांव के करीब तक बनाया जाना है। इसके लिए चिह्नित 21 पिलरों के स्थानों पर मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। निर्माण टीम की देखरेख में करीब 80 फीट तक बोरिंग कर अलग-अलग गहराइयों से नमूने एकत्र किए जाएंगे।इन्हें परीक्षण के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। जांच में मिट्टी की मजबूती और भार सहने की क्षमता का आकलन किया जाएगा, ताकि नींव के लिए उपयुक्त गहराई निर्धारित की जा सके। कार्य में लगे मैकेनिक उदयवीर ने बताया कि रविवार से पिलरों के स्थानों की माप का काम शुरू हुआ था, जिसे पूरा कर लिया गया है। सोमवार से मिट्टी के नमूने लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। करीब एक सप्ताह में सभी निर्धारित स्थानों से नमूने जुटाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट आने और आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होने की संभावना है। हालांकि, निर्माण शुरू होने की निश्चित तारीख जांच रिपोर्ट और संबंधित विभाग की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।