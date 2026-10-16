Ballia News: छात्राओं के कॅरिअर, शिक्षा-सुरक्षा पर दी सीख

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छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन ने छात्राओं से संवाद करते हुए उनके भविष्य, शिक्षा और कॅरिअर निर्माण पर चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप कॅरिअर का चयन करने तथा शिक्षा के प्रति गंभीर रहने की सलाह दी। साथ ही छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार करने और जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए प्रेरित किया।अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश शुक्ला, क्षेत्राधिकारी नगर सतीश शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन, विद्यालय की प्रधानाचार्या रजनी श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ अधिकारी वाणी विनेश सिंह तथा जिला मिशन समन्वयक अंजलि सिंह आदि मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी।मिशन शक्ति अभियान के तहत विकासखंड चिलकहर के अंतर्गत ग्राम अंदौर में महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर रामशरण यादव ने महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को अभियान के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को अन्य महिलाओं तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। आलोक रंजन, अनिल कुशवाहा, अंकिता गुप्ता, कोमल पटेल, सचिन पटेल, ग्रामीण की महिलाएं आदि उपस्थित रहे। उधर, गड़वार बाजार में जागरूकता रैली निकाली गई। थाना गड़वार के एसओ हितेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस रैली में एनसीसी कैडेटों एवं पुलिस विभाग की महिला कर्मियों ने हिस्सा लिया।