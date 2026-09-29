Ballia News: मौसम बदलते ही बढ़े वायरल हड्डी और त्वचा रोग के मरीज

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा के अधीक्षक डॉ. सुमन मिश्रा ने बताया कि करीब एक महीने से वायरल बुखार के साथ जोड़ संबंधी परेशानी वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण जुकाम, खांसी, गले में खराश, सूजन और शरीर में दर्द की शिकायतें अधिक मिल रही हैं। मंगलवार को ओपीडी में पहुंचे 466 मरीजों में करीब 70 फीसदी इन्हीं समस्याओं से पीड़ित मिले। कई मरीजों में रक्तचाप और मधुमेह का स्तर भी अनियंत्रित पाया गया।राजकीय संयुक्त चिकित्सालय सोनबरसा (बैरिया) के सीएमएस डॉ. विमल कुमार ने बताया कि बीते दिनों तापमान कम होने और ठंडी हवा चलने से पुरानी चोट के दर्द की समस्या फिर उभर आई है। मरीज गर्दन, कमर और कंधे में दर्द की शिकायत भी कर रहे हैं।