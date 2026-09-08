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Ballia News: गलत और मनमाने बिल की शिकायतों पर बिजली निगम को कार्रवाई के निर्देश

Tue, 08 Sep 2026 12:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:24 AM IST
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nstructions issued to the electricity corporation to take action on complaints regarding incorrect and arbitrary bills.
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बलिया। जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की बैठक सोमवार को विकास भवन सभागार में विधान परिषद सदस्य एवं समिति अध्यक्ष रविशंकर सिंह पप्पू की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।
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बिजली निगम पर नाराजगी जताते हुए रविशंकर सिंह पप्पू ने गलत और मनमाने बिल की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। वन विभाग ने 45,36,205 पौधों के रोपण की जानकारी दी। अध्यक्ष ने पौधों के सर्वाइवल रेट का रिकॉर्ड तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।
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मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 76 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार मेले का आयोजन हो रहा है।
अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी घटने के बाद संभावित संक्रामक बीमारियों को देखते हुए 15 से 30 दिनों तक विशेष स्वास्थ्य मेले आयोजित कराने के निर्देश सीएमओ को दिए।
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सीएचसी खेजुरी में साफ-सफाई और चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाएं लिखे जाने की शिकायत पर उन्होंने नाराजगी जताई और व्यवस्था सुधारने के लिए कहा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के 5,025 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,976 आवास पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2026-27 में 1,145 आवासों का लक्ष्य मिला है।

अध्यक्ष ने बैरिया तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे कराकर पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
पशु चिकित्सा विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण कराने के साथ पर्याप्त चारा, भूसा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।
सिंचाई विभाग को नहरों की सफाई और बाढ़ खंड को कटान प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सड़क निर्माण, 15वें वित्त आयोग, पंचायत भवन, डिजिटल लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्रों और जल निगम की योजनाओं की भी समीक्षा हुई। उन्होंने अधूरे कार्य जल्द पूरा कराने और पूर्ण हो चुकी सड़कों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक फेफना संग्राम सिंह, बैरिया विधायक जय प्रकाश अंचल, सीडीओ आलोक कुमार, डीडीओ आनंद प्रकाश, सीएमओ डॉ. अभय कुमार राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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