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Ballia News: मिट्टी की दीवार गिरी, पांच साल की बच्ची की मौत

Sun, 06 Sep 2026 11:17 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:17 PM IST
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Mud wall collapses; five-year-old girl dies.
चिलकहर ब्लाक क्षेत्र के नफरेपुर गांव में मिट्टी की दीवाल गिरने से हुई पांच वर्षीय बालिका की मौत
बलिया। चिलकहर क्षेत्र के नफरेपुर गांव में रविवार सुबह मिट्टी की दीवार भरभराकर गिर गई। मलबे की चपेट में आने से रास्ते से गुजर रही पांच साल की बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के नसीरपुर कला निवासी हरकेश राजभर की पत्नी निशा राजभर अपने भाई को राखी बांधने के लिए नफरेपुर स्थित मायके आई थीं। साथ पांच वर्षीय बेटी कीर्ति भी आई थी। राखी बांधने के बाद निशा ससुराल लौट गईं, जबकि नानी ने कीर्ति को कुछ दिन अपने पास रोक लिया था। रविवार को उसके पिता उसे लेने आने वाले थे।
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सुबह कीर्ति एक अन्य बच्ची के साथ पड़ोस की किराने की दुकान से टोस्ट लेकर घर लौट रही थी। साथी बच्ची आगे निकल गई। इसी दौरान रास्ते में कुत्ते के भौंकने पर कीर्ति दीवार की तरफ चली गई।
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तभी रास्ते के किनारे बुद्धू राजभर की पुरानी मिट्टी की दीवार अचानक भरभराकर उसके ऊपर गिर गई। मलबे में दबकर बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर कीर्ति को बाहर निकाला और तत्काल रसड़ा सीएचसी ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
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हादसे की खबर मिलते ही बुद्धू राजभर की बेटी तेतर राजभर भी बेहोश हो गई। ग्रामीण उसे रसड़ा सीएचसी ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मऊ के लिए रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार तेतर का फातिमा अस्पताल, मऊ में इलाज चल रहा है।
ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि कीर्ति रविवार को अपने घर लौटने वाली थी और उसके पिता उसे लेने आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।

थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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