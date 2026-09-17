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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Middle-aged man returning home dies after being hit by an e-rickshaw.

Ballia News: ई-रिक्शा की टक्कर से घर लौट रहे अधेड़ की मौत

Thu, 17 Sep 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:49 AM IST
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Middle-aged man returning home dies after being hit by an e-rickshaw.
चितबड़ागांव। नगर के जवाहर नगर निवासी शिवमोहन सिंह (62) की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह धर्मापुर से अपने घर चितबड़ागांव लौट रहे थे। इसी दौरान धर्मापुर चट्टी के पास पीछे से आ रहे ई-रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। घायल शिवमोहन की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों का रोते रोते बुरा हाल रहा। घटना के बाद ई-रिक्शा चालक मौके से चला गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष बृजेश सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी अभी मिली नहीं मिली है, पता करवा रहा हूं।
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