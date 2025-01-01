Ballia News: धान के खेत में करंट लगने से मजदूर की मौत

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नरही थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल ने बताया कि लड्डूपुर गांव निवासी साधू राजभर सोमवार की शाम गांव के बाहर धान के खेत में सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गए और खेत में ही उनकी मौत हो गई। काफी देर तक उनके घर नहीं लौटने पर पत्नी उर्मिला खाना लेकर खेत में पहुंची तो पति को मृत अवस्था में पड़ा देख उनके होश उड़ गए।ग्रामीणों के अनुसार, साधू दूसरे के खेतों में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिवार झोपड़ी में रहता है। उनकी पांच बेटियों में लक्ष्मी, काजल, रंजना और पूजा की शादी हो चुकी है, जबकि 18 वर्षीय रूनी की शादी नहीं हुई है। उनके तीन बेटे धन्नू (14), सोनू (12) और बलबीर (10) हैं। आर्थिक तंगी के चलते तीनों बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं।परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले साधू की अचानक मौत से घर के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।टेंट खोलते समय हाईटेंशन लाइन से झुलसा युवक, हालत गंभीरइंदरपुर। नगरा बाजार के गड़वार मोड़ पर एक बड़ा हादसा हो गया। न्यू नवयुवक दुर्गा पूजन समिति का टेंट खोलते समय एक युवक एचटी विद्युत तार की चपेट में आ गया। शिवकुमार राम (30 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गया। वह नगरा थाना क्षेत्र के सोनाडी गांव निवासी मुन्ना राम का बड़ा भाई है। शिवकुमार अपने भाई के टेंट हाउस कारोबार में काम करता है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन से पहले टेंट का सामान खोला जा रहा था। इस दौरान बिजली आपूर्ति चालू थी। शिवकुमार टेंट का पाइप और सरिया खोल रहा था। तभी वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। समिति सदस्यों ने उसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। संवाद