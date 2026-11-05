काजल हत्याकांड : मुख्य आरोपी ने अदालत में किया समर्पण

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अभियोजन के अनुसार, 20 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे काजल घर के बगल में रहने वाले भानु प्रताप तिवारी के यहां लैपटॉप और मोबाइल देने गई थी। इसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बहन की तहरीर पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसने भानू पर आरोप लगाया था।बाद में गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में नदी किनारे एक अटैची के अंदर काजल का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की थी। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में भानु प्रताप तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था।हत्याकांड के मुख्य आरोपी भानु प्रताप तिवारी ने बुधवार को न्यायालय में समर्पण कर दिया। अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।-रंजीत विश्वकर्मा, थाना प्रभारी, पकड़ी