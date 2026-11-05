Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Kajal murder case: Prime accused surrenders in court

काजल हत्याकांड : मुख्य आरोपी ने अदालत में किया समर्पण

Thu, 05 Nov 2026 11:41 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Kajal murder case: Prime accused surrenders in court
पूर। पकड़ी थाना क्षेत्र के मुजही गांव निवासी काजल गोंड(17) हत्याकांड के मुख्य आरोपी भानु प्रताप तिवारी ने बुधवार को एफसीटी-तीन न्यायालय में समर्पण कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, 20 अक्तूबर की रात करीब नौ बजे काजल घर के बगल में रहने वाले भानु प्रताप तिवारी के यहां लैपटॉप और मोबाइल देने गई थी। इसके बाद वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बहन की तहरीर पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसने भानू पर आरोप लगाया था।
विज्ञापन

बाद में गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में नदी किनारे एक अटैची के अंदर काजल का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस में कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की थी। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में भानु प्रताप तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हत्याकांड के मुख्य आरोपी भानु प्रताप तिवारी ने बुधवार को न्यायालय में समर्पण कर दिया। अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है।-रंजीत विश्वकर्मा, थाना प्रभारी, पकड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed