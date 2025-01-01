Ballia News: अंडर-17 बालक वर्ग की प्रतियोगिता में देश भर से 45 टीमों के 810 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रतियोगिता के लोगो व शुभंकर के विमोचन किया। कहा कि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आयोजन के तहत खेल मैदानों को तैयार करने के साथ खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, परिवहन, चिकित्सा और सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।प्रतियोगिता का आयोजन वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पांच क्रीड़ा स्थलों को चिह्नित किए गए है, जहां प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी। इनमें वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम, टाउन पालिटेक्निक के मैदान, सतीश चंद्र महाविद्यालय, रामदहिन सिंह इंटर कॉलेज आमघाट तथा शेर ग्राम सभा में स्थित मिनी स्टेडियम शामिल हैं। इन स्थलों पर खेल संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूर्व विधायक भगवान पाठक, बीएसए मनीष सिंह आदि मौजूद रहे।45 टीमों के 810 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम: जेडी आजमगढ़ डा.राजेश कुमार आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में कुल 45 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्येक टीम में 18 खिलाड़ियों के हिसाब से कुल 810 खिलाड़ियों के शामिल होने का अनुमान है। प्रत्येक टीम में के साथ तीन कोच या टीम मैनेजर के हिसाब से 135 कोच एवं टीम मैनेजर भी मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता के संचालन के लिए करीब 100 अधिकारी भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 90 बाल व्यायाम प्रशिक्षकों की व्यवस्था की गई है।समितियों के गठन की प्रक्रिया तेज: जिला क्रीड़ा अधिकारी जवाहर लाल यादव ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाना है। आयोजन से संबंधित तैयारियों में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जा रहा है। आयोजन की स्मारिका तैयार करने का कार्य भी जारी है। आयोजन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।