Ballia News: गंगा का जलस्तर बढ़ा , 10 गांवों का कटा संपर्क, घर पानी से घिरे

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शहर के निचले इलाकों निहोरा नगर, गायत्री काॅलोनी, गायत्री मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं, कंसपुर दियरा, वजिरापुर में लगभग 50 से अधिक घरों में पानी घुस गया है।केंद्रीय जल आयोग गायघाट के अनुसार गंगा का जलस्तर एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा। बृहस्पतिवार की शाम चार बजे जलस्तर 59.77 मीटर दर्ज किया गया। दया छपरा में गंगा नदी में दूसरी बार आई बाढ़ का पानी चौथे दिन भी लगातार बढ़ता रहा।बढ़ते जलस्तर ने ग्राम पंचायत गोपालपुर के दुबे छपरा, उदई छपरा, ग्राम पंचायत दया छपरा के प्रसाद छपरा, आलम राय के टोला, मुरली छपरा, बुधन चक समेत ग्राम पंचायत जगदेवा को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया है। वहीं, ग्राम पंचायत टेंगरही के वंश गोपाल छपरा में भी बाढ़ का पानी भर गया है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों के घरों से बाहर निकलने के लिए कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है।लेखपाल ने बताया कि छह नावों की व्यवस्था कर दी गई है। ग्राम पंचायत जगदेवा के प्रधान सतन यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत के आठ पुरवों में से छह पुरवों की स्थिति बेहद कठिन है।