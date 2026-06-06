Ballia News: महिला यात्रियों को निशुल्क बस यात्रा, रोडवेज की विशेष तैयारी

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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि डिपो के बेड़े में 51 बसें हैं। इनमें करीब 36 बसें बृहस्पतिवार को विभिन्न मार्गों पर रवाना हुईं। ये बसें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया और रसड़ा मार्गों पर चल रही हैं। शेष बसें भी उतारी जाएंगी। रक्षाबंधन के दौरान महिला यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ी है। वर्तमान में बसों में करीब 90 फीसदी महिलाएं सफर कर रही हैं। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसें उतारने की तैयारी की है।

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चौकियामोड़। रक्षाबंधन पर बहनों की मायके यात्रा आसान बनाने के लिए रोडवेज ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त मध्यरात्रि तक महिला यात्रियों को निशुल्क बस यात्रा मिलेगी। इसका असर बेल्थरारोड डिपो पर भी दिख रहा है।