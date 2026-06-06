फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Free bus travel for women passengers; special preparations by the Roadways.

Ballia News: महिला यात्रियों को निशुल्क बस यात्रा, रोडवेज की विशेष तैयारी

Fri, 28 Aug 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Free bus travel for women passengers; special preparations by the Roadways.
रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस सेवा के तहत रोडवेज बस स्टेशन परिसर ​स्थित बस में स
चौकियामोड़। रक्षाबंधन पर बहनों की मायके यात्रा आसान बनाने के लिए रोडवेज ने विशेष तैयारी की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त मध्यरात्रि तक महिला यात्रियों को निशुल्क बस यात्रा मिलेगी। इसका असर बेल्थरारोड डिपो पर भी दिख रहा है।
विज्ञापन


सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि डिपो के बेड़े में 51 बसें हैं। इनमें करीब 36 बसें बृहस्पतिवार को विभिन्न मार्गों पर रवाना हुईं। ये बसें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया और रसड़ा मार्गों पर चल रही हैं। शेष बसें भी उतारी जाएंगी। रक्षाबंधन के दौरान महिला यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ी है। वर्तमान में बसों में करीब 90 फीसदी महिलाएं सफर कर रही हैं। भीड़ को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसें उतारने की तैयारी की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed