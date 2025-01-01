Ballia News: रास्तों पर 5 फीट पानी, जिंदगी नाव पर, 25 गांवों की बिजली काटी, रातें घुप्प अंधेरे में

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गायत्री मंदिर से वजीरापुर, मुहम्मद और चंदूपुर जाने वाली सड़क पर पांच फीट पानी भर गया है। घरों में रखी सकड़ी भीग जाने से खाना पकाने तक की समस्या खड़ी हो गई है। कंसपुर निवासी गंगाधारी यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हुई। नाविकों ने बताया कि नाव चलाने की मजदूरी समय से नहीं मिलने से उन्हें भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।दया छपरा में गंगा नदी में दूसरी बार आई बाढ़ से 20 से अधिक गांवों पर संकट गहरा गया है। कई गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जबकि करीब 12 संपर्क मार्ग पानी में डूब जाने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के सामने नाव, प्रकाश और राहत सामग्री की कमी बड़ी समस्या बन गई है।ग्राम पंचायत सुघर छपरा, केहरपुर, गोपालपुर, दुबे छपरा, उदई छपरा, दया छपरा के आलम राय का टोला, जगदेवा के आठ गांवों तथा टेंगरही ग्राम पंचायत के वंशगोपाल छपरा समेत कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं।