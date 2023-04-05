Ballia News: दिवाली-छठ पर पॉलिटेक्निक परिसर में ही बिकेंगे पटाखे, बिना लाइसेंस दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई

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एडीएम अनिल कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र सिंह ने शासन के निर्देशों और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार अर्ह आवेदकों को ही राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में अस्थायी दुकान लगाने का लाइसेंस दिया जाएगा। दुकानों को व्यवस्थित ढंग से लगाने के लिए परिसर का लेआउट तैयार कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपी गई है।सुरक्षा के मद्देनजर प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही दुकानों के आसपास 50 मीटर का खुला क्षेत्र भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक दुकान पर अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। दुकानदारों को पानी और बालू से भरी बाल्टियां रखने के साथ पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध कराने होंगे।ग्रीन क्रैकर्स और प्रतिबंधित पटाखों के नियमों का करना होगा पालनजिला प्रशासन ने आतिशबाजी नियमावली-2008 और उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री तथा लड़ियों वाले पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश भी प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर के बाहर कहीं भी पटाखों की अस्थायी दुकान नहीं लगाई जा सकेगी। सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।