फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Allegations of laying interlocking tiles without a ballast base; DM orders an inquiry.

Ballia News: बिना गिट्टी के इंटरलॉकिंग कराने का आरोप, डीएम ने दिए जांच के निर्देश

Fri, 11 Sep 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Allegations of laying interlocking tiles without a ballast base; DM orders an inquiry.
नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड नंबर छह पटेल नगर में कराए जा रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।
बलिया। नगर पंचायत चितबड़ागांव के वार्ड नंबर छह स्थित पटेल नगर में कराए जा रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

वार्ड निवासी हरिंदर वर्मा के नेतृत्व में मुमताज अहमद, मनोज खरवार, शकील अहमद, कुशुम, संजय पटवा, मंजीत गुप्ता, भोला गुप्ता, संजय गुप्ता, अशोक और लक्ष्मण गुप्ता समेत अन्य ग्रामीणों ने हस्ताक्षरयुक्त शिकायती पत्र बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा था। इसमें निर्माण कार्य की गुणवत्ता और अपनाई जा रही प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की गई।
विज्ञापन


शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इंटरलॉकिंग से पहले निर्धारित मानकों के अनुसार सड़क का मजबूत आधार तैयार किया जाना आवश्यक है। आरोप है कि मौके पर आधार में गिट्टी का प्रयोग किए बिना ही इंटरलॉकिंग कराई जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह निर्माण कराया गया तो सड़क की मजबूती और टिकाऊपन प्रभावित हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिकायत में निर्माण कार्य की जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाने, मानकों की अनदेखी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई । साथ ही सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई।


मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है या नहीं। इस बाबत ईओ सुरेश कुमार मौर्या ने बताया कि अभी शिकायती पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है। मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed