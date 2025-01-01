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Ballia News: ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसो. की जिला कार्यकारिणी ने ली शपथ

Sun, 25 Oct 2026 01:11 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:11 AM IST
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District Executive Committee of Brahmarshi Welfare Association Takes Oath
ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को बलिया जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समार
बलिया। ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को बलिया जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं योजना बैठक आयोजित की गई। इसमें जिलाध्यक्ष अशोक पांडेय, महामंत्री रंजीत पांडे, संगठन मंत्री अजय तिवारी, उपाध्यक्ष आदित्य पांडे, कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ राय समेत 26 पदाधिकारियों को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश राय ने पद एवं दायित्वों की शपथ दिलाई। संगठन महासचिव जितेंद्र राय बबलू ने संगठन की ओर से समय-समय पर किए गए जनसहयोग के कार्यों की चर्चा की। वहीं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयश सांकृत्यायन ने घर-परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक में सामाजिक जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राय, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. आशुतोष राय समेत संगठन के पदाधिकारी और जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए ब्रह्मर्षि समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिनारायण राय ने की।
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