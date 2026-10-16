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Ballia News: विश्व हाथ धुलाई दिवस पर बच्चों को किया जागरूक

Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
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Children were made aware on Global Handwashing Day.
विश्व हाथ धुलाई दिवस पर बच्चों को हाथ धुलवाते ​शिक्षकगण। आयोजक
बलिया। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर विभिन्न विकास खंडों के स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। रेवती में खंड प्रेरक नीलम गुप्ता ने बच्चों को साबुन से कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोने का डेमो कराया। उन्हें खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोने के फायदे बताए। साथ ही हैजा, टाइफाइड समेत जलजनित बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। सहायक विकास अधिकारी पंचायत शशि भूषण दुबे के निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया गया। दुबहर, मुरली छपरा समेत अन्य विकास खंडों में भी बच्चों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
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