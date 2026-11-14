Ballia News: रवि और सुकर्मा योग में नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व का अनुष्ठान

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महिलाएं घर के अंदर पूजा पाठ की तैयारी में जुटी हुई हैं तो परिवार के पुरुष सदस्य बाजारों से खरीदारी में लगे हुए है। फल, पूजा सामाग्री, ईख, दीया आदि की दुकानों पर काफी भीड़ रही। आचार्य पं. अखिलेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि कार्तिक मास के पावन दिनों में लोक-आस्था, कठोर तपस्या और आत्मिक शुचिता का महापर्व कठिन विधान के साथ मनाया जाएगा। महापर्व प्रत्यक्ष देव भगवान भास्कर और उनकी मानस शक्ति षष्ठी देवी (छठी मईया) के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक रहेगा। सनातन दृष्टि में यह मात्र एक पारंपरिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति और सौर-ऊर्जा के वैज्ञानिक समन्वय का अनुष्ठान रहेगा, जिसमें जल, वायु, सूर्य-रश्मि और माटी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाएगी। इस वर्ष 13 से 16 तारीख के मध्य बनने वाले ग्रह-नक्षत्रों के शुभ योग जैसे रवि योग और सुकर्मा योग इस साधना के आध्यात्मिक और दैवीय प्रभाव को कई गुना अधिक फलदायी बनाएंगे।बेल्थरारोड : छठ पूजा को लेकर नगर में चहल-पहल रही। पूजान सामग्रियों की खरीदने के लिए दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही। भीड़ के चलते कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। उधर, छठ पूजा घाटों के सुंदरीकरण और व्रती महिलाओं द्वारा घाटों पर सुविधा पूर्वक अर्ध्य देने की व्यवस्था पूरी है।तिथिवार महापर्व छठ की उपासना14 नवंबर खरना: व्रतीं महिलाएं दिनभर निर्जला रहकर सायंकाल मिट्टी के चूल्हे पर बनी गुड़ की खीर और रोटी का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात व्रती प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहीं से 36 घंटे का अखंड निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।15 नवंबर अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य: संध्या वेला में सूप और दौरा में ठेकुआ, मौसमी फल व नारियल सजाकर पवित्र जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य समर्पित किया जाएगा।16 नवंबर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य: उदीयमान भगवान भास्कर दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रती कच्चे दूध के शर्बत और प्रसाद से पारण कर इस कठोर महाव्रत को पूर्ण करेंगी।सज धज कर तैयार होने लगे छठ घाट, पूजा वेदी बनाने में जुटे युवाशहर से लेकर गांवों तक ठप पूजा घाटों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। घाट पर युवा वेदी तैयारी करने में जुट गए हैं। नहाय-खाय के साथ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन और पूजा समितियां घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुट गई हैं। अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। छठ पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इधर, छठ घाटों को आकर्षक लाइटों से सजाने का कार्य चल रहा है। हर घर में छठ के गीत गूंजने लगे हैं। 1172 छठ घाटों पर पूजा वेदी बनाने का कार्य शुरू हो गया है। छठ महापर्व प्रकृति संरक्षण, सूर्योपासना, सामाजिक समानता और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है।600 से 1200 की बिक रही पीतल की सुपलीअब इस पारंपरिक रंग में बदलाव होने लगा है। बांस की सुपली, जो कभी छठ की पहचान हुआ करती थी, अब इसकी जगह धीरे-धीरे पीतल की चमचमाती सुपलियों की मांग बढ़ी है। बर्तन कारोबारी दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीतल की सुपली वाराणसी व मिर्जापुर से मंगाई जाती है। इसमें मिर्जापुर की पीतल की सुपली भारी व वाराणसी की पीतल की सुपली हल्की होती है। ऐसे में मिर्जापुर की सुपली की अधिक मांग है। पीतल की सुपली 600 से लेकर 1200 रुपये तक बिकती है। वजन के हिसाब से रेट तय होता है। पंडित वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि बांस को प्रकृति और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। बांस में जीवन का कंपन है। यह धरती और सूर्य के बीच की ऊर्जा को जोड़ने वाला माध्यम माना गया है। इसलिए बांस की सुपली से दिए गए अर्घ्य का विशेष महत्व है।अनार 200 तो सेब 150 रुपये किलोबलिया। छठ महापर्व को लेकर बाजारों में फल और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। केला, सेब, संतरा, नारियल, अनार और मौसमी फलों की मांग बढ़ गई है। वहीं सूप, दउरा, टोकरी और बांस से बने अन्य सामानों की बिक्री भी तेज हो गई है। बाजारों में गन्ना, अदरक, हल्दी और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। मंडी में गैर प्रांतों की फलों की खेप उतर गई है। इस बार फलों पर महंगाई का असर है। उसके बाद भी दिन चढ़ने के साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फल विक्रेता वकील अहमद ने बताया नागपुर, जम्मू कश्मीर आदि स्थलों से मंगाया जाता है। ट्रक का भाड़ा अधिक होने से कीमत पर असर है। दउरा की कीमत 250 है वहीं सुपली 100-120 की बिक रही है।लौकी 100 रुपये किलो बिकीपूर। सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। इस चार दिवसीय पर्व के पहले दिन व्रती महिलाएं लौकी की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पर्व के कारण बाजार में फलों और पूजन की सब्जियों की मांग बढ़ गई है। पूर बाजार में लौकी के दाम काफी बढ़ गए हैं। सामान्य दिनों की तुलना में मांग बढ़ने से लौकी 100 रुपये किलो तक बिक रही है। छठ व्रत करने वाली कोमल सिंह ने बताया कि यह पर्व अब महंगा हो गया है। सनातन परंपरा के अनुसार नहाय-खाय के दिन लौकी की सब्जी खाना आवश्यक है। इसलिए महंगे दाम पर भी लौकी खरीदनी पड़ रही है। संवाद