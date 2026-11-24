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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नगरा शाखा, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक में सुबह से ही लिंक की समस्या बनी रही। लेन-देन के लिए पहुंचे ग्राहक घंटों कतार में खड़े होकर सेवा बहाल होने का इंतजार करते रहे। सेंट्रल बैंक के मुख्य गेट पर लिंक फेल होने का बोर्ड लगा दिया गया था। इसे देखकर कई ग्राहक बिना काम कराए ही लौट गए, जबकि बैंक के अंदर पहुंचे लोगों को भी निराशा हाथ लगी।लिंक फेल होने की जानकारी मिलते ही शाखा प्रबंधकों ने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। काफी प्रयास के बाद दोपहर करीब एक बजे लिंक बहाल हुआ। इसके बाद बैंकों के काउंटरों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सुबह से अटके अपने जरूरी काम निपटाने की जल्दबाजी में दिखे।उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अभिषेक पांडेय ने बताया कि सुबह लिंक की समस्या के कारण कामकाज प्रभावित रहा, जिसे बाद में ठीक करा लिया गया। परेशान ग्राहकों ने बैंक प्रशासन से बार-बार होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है, ताकि उन्हें जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े।