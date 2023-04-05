Ballia News: स्टेशन टाउन हाॅल रोड पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:36 AM IST
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बलिया। शहर के अंदर हुए अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका परिषद की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण प्रभारी भारत भूषण मिश्रा व सेनिटरी इंस्पेक्टर अहमद नदीम के नेतृत्व में बुलडोजर चला। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने नाली तक हुए अतिक्रमण को हटाया।
एक सप्ताह पूर्व भी चित्तू पांडेय चौराहे से लेकर मालगोदाम तक अतिक्रमण हटाया गया था। बृहस्पतिवार को स्टेशन से टाउन हाल तक नगर पालिका का बुलडोजर चला। अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई। बताया कि नगर में सड़क पर दुकानदारों, होटल व लाज संचालकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण आवागमन बाधित हो जा रहा था।
जिसकी शिकायत आमजन व कुछ व्यापारी वर्ग द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। जिनके निर्देश के क्रम में नगर पालिका बलिया टीम द्वारा होटल रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिसमें टीनशेड, सीढ़ी, पेवर ब्लॉक हटवाया गया।
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एक सप्ताह पूर्व भी चित्तू पांडेय चौराहे से लेकर मालगोदाम तक अतिक्रमण हटाया गया था। बृहस्पतिवार को स्टेशन से टाउन हाल तक नगर पालिका का बुलडोजर चला। अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई। बताया कि नगर में सड़क पर दुकानदारों, होटल व लाज संचालकों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण आवागमन बाधित हो जा रहा था।
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जिसकी शिकायत आमजन व कुछ व्यापारी वर्ग द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। जिनके निर्देश के क्रम में नगर पालिका बलिया टीम द्वारा होटल रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिसमें टीनशेड, सीढ़ी, पेवर ब्लॉक हटवाया गया।
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