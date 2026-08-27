Ballia News: एमडीएम घोटाले में बीएसए सख्त, जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक को नोटिस

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शिक्षा क्षेत्र चिलकहर के फातिमा नगर जूनियर हाई स्कूल, वीराभाटी, चिलकहर क्षेत्र के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस के अनुसार, प्रबंधक द्वारा वर्ष 2011 से 2014 तक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रहने एवं उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विद्यालय में 8 अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात भी बैंक खाते का संचालन सन 2022 तक किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है।इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र द्वारा प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया था। उन्हें 10 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 14 अगस्त 2026 को संबंधित पत्र प्राप्त होने के बाद भी प्रबंधक द्वारा अपना पक्ष दिनांक 25 अगस्त तक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया सहयोग न करने की प्रवृत्ति प्रतीत हो रही है।बीएसए ने नोटिस में कहा है कि प्रबंधक अपना तथ्यपरक स्पष्टीकरण लिखित रूप में साक्ष्य सहित एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।मेन्यू के हिसाब से मिड डे मील नहीं देने का आरोपबैरिया। क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत मीनू के अनुसार भोजन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। आजाद अधिकार सेना के बैरिया अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने एसडीएम बैरिया शशि भूषण मिश्रा से इसकी शिकायत कर मासूमों को नियमानुसार भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है। शिकायत में बताया गया है कि मुरली छपरा, बैरिया और रेवती शिक्षा क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालयों में बच्चों को दूध, सीजनल फल और रोटी नहीं दिए जा रहे हैं। दाल के नाम पर केवल हल्दी मिला पानी और अधिकांश जगहों पर केवल हल्दी वाली खिचड़ी ही परोसी जा रही है, जिससे बच्चों को निर्धारित कैलोरी (प्राथमिक स्तर पर 450 और जूनियर में 700 कैलोरी) नहीं मिल पा रही है। इस पर उप जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों से बात कर जल्द ही औचक निरीक्षण कर मिड डे मील योजना की जांच कराने का आश्वासन दिया है। संवाद